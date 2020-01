O zagueiro Caetano é o novo reforço do Coritiba para esta temporada. O jogador de 20 anos estava defendendo o Oeste, mas pertence ao Corinthians, clube o qual tem contrato até 2023.

O próprio jogador publicou em suas redes sociais uma foto em que confirma a contratação. Ele deve chegar ao CT da Graciosa para se integrar ao elenco ainda nesta terça-feira (07).

Apesar de já ter atuado nas categorias de base do Timão, e, inclusive, relacionado em um jogo do Brasileirão em 2018, Caetano somente fez sua estreia no profissional no time de Barueri, no ano passado. Com a camisa da equipe do interior paulista, ele fez 23 partidas e marcou um gol, contra a equipe do Operário, na rodada 23 da Série B.

O jogador inicialmente seguiria no Barueri, mas aceitou a proposta do Coritiba e, com isso, poderá ter a oportunidade de estrear na elite nacional. Nas categorias de base do Timão, onde permaneceu em 2018 e 2019, o atleta trabalhou com o técnico Eduardo Barroca.

Caetano chega para disputar vaga com Geovane, Nathan Ribeiro, Rafael Lima, Sabino e Rodolfo.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba desiste de Berrío e Guerra, mas presidente promete reforço de peso

+ Veja o balanço das contratações do Coritiba até o momento

+ Barroca promete valorização das categorias de base do Coritiba