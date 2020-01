O Coritiba tem interesse na contratação do zagueiro Rhodolfo, 33 anos, que estava no Flamengo, mas a questão salarial deixa o jogador longe do Alto da Glória, no momento. O clube paranaense ainda tem a concorrência do Internacional.

continua depois da publicidade

Livre no mercado, após ter seu contrato encerrado com o Fla, no final de dezembro, o jogador é do agrado do Coxa e foi oferecido à diretoria alviverde. A questão salarial, contudo, é o grande entrave.

Rhodolfo recebia aproximadamente R$ 300 mil mensais no time carioca, valor muito acima do que a cúpula coxa-branca pretende adotar na temporada. O zagueiro teria que abaixar a quantia consideravelmente, preferencialmente pela metade, para ter algum tipo de avanço na negociação.

Além do Coritiba, o Inter também sondou a situação do defensor no último final de semana e surge como concorrente. O executivo de futebol colorado, Rodrigo Caetano, foi quem o contratou na época do Flamengo. Vale frisar que nenhuma proposta oficial foi realizada por nenhum dos clubes até agora.

No Flamengo 2017, com um investimento de R$ 5 milhões, Rhodolfo disputou 60 partidas e marcou quatro gols. No ano passado, ele entrou em campo apenas 14 vezes. Revelado pelas categorias de base do Athletico, o zagueiro tem passagens por São Paulo, Grêmio e Besiktas-TUR.

+ Mais do Coxa:

+ Alex Muralha renova contrato com o Coritiba até o fim do ano

+ Goleiro do Londrina acerta com o Coxa

+ Coritiba volta aos trabalhos com novo técnico e elenco modificado