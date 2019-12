O Coritiba espera definir nesta terça-feira (17) a renovação de contrato do empréstimo do zagueiro Sabino. O defensor, que pertence ao Santos, foi um dos destaques na temporada de 2019, que terminou com o acesso do Coxa para a Série A.

Pela negociação entre os dois clubes, o Verdão daria um aumento salarial a Sabino e o Peixe emprestaria novamente o atleta, sem que o clube paranaense adquirisse os seus direitos econômicos.

Revelado pelo Santos, Sabino chegou ao Coritiba no início deste ano, fez 41 partidas com a camisa alviverde e marcou cinco gols.

