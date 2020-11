O zagueiro Sabino pediu desculpas ao torcedor do Coritiba pela derrota do último sábado (21), contra o Flamengo, por 3 a 1, no Maracanã. O resultado afundou o Coxa na zona de rebaixamento do Brasileirão, na décima oitava colocação, com 20 pontos conquistados.

“Mais um jogo que começamos desligados, sabíamos da capacidade deles. É complicado, é pedir desculpa para o torcedor. Em nenhum momento vamos parar de correr para tirar o Coritiba dessa situação”, disse o defensor, em entrevista ao Canal Premiere.

Com Rodrigo Santana no comando, o Alviverde, em três jogos, empatou uma vez e sofreu dois revezes, sendo que, contra o Bahia, o treinador ficou afastado por ter pego a Covid-19. O comandante falou sobre a sua volta e o surto de Covid-19 que o clube passou.

“É bastante difícil, eu retornei na quinta-feira. Isso dificulta o trabalho. Você tem desfalques, improvisa alguns jogadores, não é fácil. O único ponto positivo que eu tiro disso é que pegamos a Covid-19 no início do segundo turno, temos o turno todo pela frente, sendo que quase todo time já pegou”, finalizou Santana.

A situação do Coritiba é bastante crítica na tabela. Com a 22ª rodada em andamento, em caso de vitória do Atlético-GO, contra o Sport, o Coxa pode ficar a sete pontos do primeiro time fora do Z4.

O próximo desafio da equipe é contra o Corinthians, na quarta-feira (25), às 21h30, no Couto Pereira.

