O Coritiba segue sem vencer no returno do Brasileirão. Neste sábado (21), o Alviverde foi atropelado pelo líder Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, e viu sua situação piorar na zona de rebaixamento. Bruno Henrique, Arrascaeta e Renê marcaram os gols da equipe carioca. Mattheus Oliveira descontou para o Coxa.

O resultado, além de manter um jejum que já dura 19 anos sem o Coxa vencer o time rubro-negro no Maracanã, deixa a equipe na décima oitava colocação, com 20 pontos, mas podendo cair para a vice-lanterna. Na quarta-feira (25), o Alviverde recebe o Corinthians, às 21h30, no Couto Pereira.

O Coritiba iniciou o duelo com uma nova formação, com três zagueiros – Nathan Silva, Filemon e Sabino -, e os laterais avançados, em busca de acelerar o jogo pelos lados, com Mailton e William Matheus, mas com problemas defensivos.

O Flamengo, dono da casa, precisou de apenas de dois minutos para tomar conta do jogo e abrir o placar. Em contra-ataque rápido, Arrascaeta recebeu na área, ajeitou e cruzou para Bruno Henrique que, de cabeça, não desperdiçou.

Quando acelerou o jogo, o rubro-negro carioca chegou com facilidade na área do Coxa. E foi assim que marcou o seu segundo gol. Isla avançou pela direita e cruzou para Arrascaeta. O meia finalizou com categoria e ampliou o placar.

Rodrigo Santana apostou em duas mudanças (Jonathan no lugar de Mailton e Yan Sasse na vaga de Galdezani) no segundo tempo, mas, em campo, a superioridade do Flamengo seguiu, Renê fez o terceiro e colocou o rubro-negro na liderança da competição.

No último minuto, Mattheus Oliveira ainda recebeu de Giovanni Augusto e chutou cruzado para descontar. Fim de papo: 3×1.

Ficha técnica

FLAMENGO 3X1 CORITIBA

Brasileirão

22ª rodada

22/11/2020

Flamengo: Diego Alves; Isla (Matheusinho), Thuler, Léo Pereira e Renê; Arão, Gerson (Diego), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Lázaro); Bruno Henrique (Michael) e Vitinho (Pedro Rocha).

Técnico: Rogério Ceni.

Coritiba: Wilson; Maílton (Jonathan), Flimenon, Sabino e William Matheus; Nathan Silva (Matheus Oliveira), Matheus Sales, Galdezani (Yan Sasse) e Giovanni Augusto; Osman (Brayan) e Robson (Bueno).

Técnico: Rodrigo Santana.

Gols: Bruno Henrique, 2’, Arrascaeta, 26 do 1º tempo, Renê, 30’, Matheus Oliveira, 47’ do 2º tempo.

Cartões amarelos: Willian Arão (FLA), Sabino, Matheus Sales e Filemon (CFC)

Local: Maracanã.

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Marcus Vinícius Gomes (MG).

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS).

