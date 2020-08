O Coritiba devolveu o volante Renê Júnior, 30 anos, ao Corinthians. O atleta tinha contrato de empréstimo com o Verdão até o final da temporada, mas, o novo departamento de futebol do clube, comandado por Paulo Pelaipe, optou pela saída do jogador.

Com a camisa alviverde, Renê Júnior fez dez partidas – sete como titular -, não marcou nenhum gol, tomou quatro cartões amarelos e foi expulso de campo na derrota para o Flamengo, no Couto Pereira, pelo Brasileirão.

Com a saída do volante, o técnico Jorginho fica com Matheus Sales, Matheus Bueno, Nathan Silva, Matheus Galdezani e Luiz Henrique para o setor.

