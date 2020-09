Marcação, jogo aéreo e saída de bola. Essas são as características do volante Ramón Martínez, 24 anos, que chega ao Coritiba na próxima semana por empréstimo do Atlético-MG.

Martínez vem para suprir a saída de Renê Júnior, devolvido ao Corinthians após passagem apagada no Alto da Glória. O paraguaio é a segunda contratação desde que o técnico Jorginho e o diretor Paulo Pelaipe chegaram. Suas características casam com as estratégias do treinador para montar um meio de campo mais sólido.

O atleta estava sem espaço no Galo. Ele foi comprado por R$ 8,2 milhões pelo clube mineiro, mas fez 11 jogos em 2019 e apenas três partidas em 2020, sendo a última em fevereiro, no torneio estadual. Por isso, Martínez vai precisar de um tempo para adquirir ritmo de jogo.

Com 1,86m de altura, Martínez não é um típico cão de guarda. Ele atua como segundo volante e se destacou no Guarani, do Paraguai. Revelado em 2015, conquistou o Clausura, em 2016, e a Copa do Paraguai, em 2018. As boas atuações renderam quatro convocações para a seleção.

Martínez disputará posição no Coritiba com Galdezani, Matheus Bueno e Luiz Henrique.

