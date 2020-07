O Coritiba anunciou há cerca de um mês um projeto para valorizar os sócios, chamado “Galeria que Nunca Abandona”. A promessa é que cada um dos sócios alviverdes tenha uma placa no Couto Pereira. A iniciativa é uma maneira de valorizar os associados que se mantiveram fiéis mesmo sem jogos por causa da pandemia do coronavírus.

Imagem ilustrativa das placas que ficarão no Couto Pereira

Mais recentemente o Coxa divulgou o regulamento da ação. Para participar, por exemplo, é necessário estar em dia com as mensalidades de sócio nos últimos seis meses até 10 de agosto de 2020. Nesta primeira fase do projeto, serão 25 mil placas no máximo colocadas em uma parte específica do Couto Pereira.

O Coritiba ainda explicou como será a diferenciação, que fará com que o sócio ganhe uma placa ouro, prata ou verde. Apenas as cores mudam, sendo o tamanho o mesmo. Os interessados podem ainda comprar uma placa igual, por R$ 50, para levarem para casa.

Entenda abaixo o critério para cada placa:

Placa Ouro: Todos os sócios ou proprietários de cadeira do Setor Social; ou sócios dos demais setores desde que contribuam ininterruptamente com o quadro associativo por 10 (dez) anos ou mais (adesão até 31 de dezembro de 2010).

Placa Prata: Todos os sócios Cadeira Mauá; com adesão automática ou sócios dos demais setores desde que contribuam ininterruptamente com o quadro associativo por 5 (cinco) anos ou mais (adesão até 31 de dezembro de 2014).

Placa Verde: Todos os sócios Arquibancada (Amâncio Moro ou Curva Mauá), sócio Coritiba e sócio Special.

O Alviverde já tinha anunciado outras promoções durante a pandemia para manterem seus associados. Uma delas é a possibilidade do torcedor utilizar 20% dos valor pago por mês em créditos na compra de produtos do clube.

