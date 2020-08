O Coritiba confirmou nesta sexta-feira (7) o acerto com mais um parceiro para a disputa do Brasileirão. Trata-se da GT, empresa de consultoria em incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnólogica. A marca será estampada na camisa alviverde até o final da competição.

A parceria com o novo patrocinador foi exaltada pelo diretor de marketing do Verdão, Rafael Saling. “Estamos honrados de termos mais uma empresa parceira do Coritiba para o Brasileiro 2020. A exposição da marca no uniforme do clube e demais mídias on-line certamente fortalecerão a imagem da GT e acrescentarão ainda mais valor de marca ao Coritiba”, ressaltou o dirigente.

A empresa foi fundada em 2017 e tem sedes também em Colômbia, Espanha e Portugal.

