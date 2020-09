O Coritiba anunciou mais um patrocinador para o Brasileirão 2020. A marca de eletroeletrônicos e eletrodomésticos Britânia vai estampar as costas da camisa alviverde a partir deste domingo (6), às 20h30, contra o Atlético-MG, no Couto Pereira.

A parceria com a Britânia remete à época de ouro do Coxa. A empresa paranaense era a principal patrocinadora do clube na temporada de 1985, coroada pelo título nacional sobre o Bangu.

Além do uniforme, o novo parceiro coxa-branca também terá publicidade no site, placas no estádio e centro de treinamento, além de promover ações promocionais.

“Para nós do Coritiba, além de ser uma parceria comercialmente importante, é também de forte impacto positivo pela lembrança que o acordo com a Britânia trará para o nosso torcedor. Certamente, aliar as duas marcas nesse momento de retomada no Campeonato Brasileiro é gratificante pela história e por ser uma empresa que reconhece no clube a possibilidade de crescimento em visibilidade”, afirmou o diretor de marketing do Coritiba, Rafael Saling, via assessoria de imprensa.

Recentemente, no início de agosto, o clube confirmou a consultoria GT no peito da camisa. O Alviverde ainda conta com Banco Paraná, Pró Tork, RDP Petróleo e Tintas Alessi, além da 1909, fornecedora própria de material esportivo como patrocinadores.

