Apresentado oficialmente ao torcedor do Coritiba, nesta quarta-feira (8), o zagueiro Rodolfo aproveitou o momento para alfinetar o ex-time, o rival Paraná.

“É um time grande. Muito diferente do que eu estava”, comentou o jogador, que defendeu o Tricolor na temporada 2019, em um vídeo divulgado no site oficial do Coxa.

Pelo Paraná, Rodolfo fez 45 partidas e balançou as redes três vezes, fechando a temporada como um dos destaques do time. Ao ser contratado, revelou estar feliz pela oportunidade no Paraná, pois quase acabou desistindo de jogar futebol tempos antes.

No final do ano passado, já com alguns meses de salários atrasados no Tricolor, Rodolfo rescindiu contrato com o time da Vila Capanema e acertou com o Coxa por três temporadas. Foi a primeira contratação para 2020 e treina desde o início da temporada.

