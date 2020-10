Dois jogadores do Coritiba testaram positivo para o coronavírus. Os nomes não foram divulgados pelo clube, mas no site oficial a informação é de que ambos já estão cumprindo isolamento. Desta forma, os dois estão fora do compromisso contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), às 18h, no Allianz Parque.

publicidade

“Os testes de Covid-19 também indicaram dois atletas positivos. Ambos estão assintomáticos e já cumprem isolamento domiciliar”, diz a nota.

Os exames foram realizados após o confronto com o Fortaleza e o resultado saiu no último domingo (11), à noite. Os atletas não compareceram aos treinamentos realizados nesta segunda-feira (12), no CT da Graciosa.

Na última sexta-feira (9), o executivo de futebol Paulo Pelaipe foi diagnosticado com o vírus. O profissional também está assintomático e em isolamento.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

publicidade

Além dos dois atletas, o técnico Jorginho também não poderá contar com o volante Nathan Silva – que atuou como zagueiro diante do Fortaleza – que cumpre suspensão automática. O volante Matheus Sales também ficará de fora, pois pertence ao Palmeiras e não poderá enfrentar o clube.

+ Mais do Coxa:

+ Vialle oficializa chapa pra eleição no Coritiba; Confira integrantes do G5

+ Jorginho indica estreia de reforço no Coritiba contra o Palmeiras

+ Jorginho desabafa e defende trabalho no Coritiba: “Não sou mágico”

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?