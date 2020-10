O Coritiba acertou nesta sexta-feira (2) a venda do atacante Igor Jesus, 19 anos, por US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) ao Shabab Al Ahli Dubai Club. O Coxa permanece com 50% dos direitos econômicos do jogador em caso de uma futura venda. A informação é da Rádio Banda B.

O jovem se despediu do Verdão ao ser expulso no clássico contra o Athletico, válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

Revelado nas categorias de base do Coritiba, Igor Jesus foi promovido ao time profissional no ano passado. Em 2019, foram 31 jogos e cinco gols marcados. Já nesta temporada, o atacante atuou em 25 partidas e marcou dois gols.

Com a despedida de Igor Jesus, o Coxa fica com Wanderley e o recém contratado Ricardo Oliveira para o setor.

