O Coritiba negocia o empréstimo do atacante Guilherme Parede, 24 anos, junto ao Tallerres, da Argentina. Com o futebol argentino sem previsão de retorno por conta da pandemia do coronavírus, o atleta tem mantido a forma em Curitiba, o que facilitaria o acerto com o Coxa. A informação é da Rádio Transamérica.

O Verdão, entretanto, tem a concorrência do Vasco, que também briga para contar com o jogador.

Revelado pelo Coritiba, Guilherme Parede foi vendido ao Talleres por cerca de R$ 3 milhões no início desta temporada. Pelo clube argentino, o atacante marcou quatro gols em sete jogos disputados.

Além do Coxa, o jogador também já passou por J.Malucelli, Ypiranga-RS e Internacional.

+ Mais do Coxa:

+ FPF define datas e horários das semifinais do Campeonato Paranaense

+ Coritiba terá, ao menos, cinco mexidas pro jogo com o Cianorte

+ Barroca exalta o Coritiba e explica volta de Muralha ao time

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?