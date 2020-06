Apesar de ainda não ter confirmado nenhum reforço durante a pandemia do coronavírus, o Coritiba está de olho no mercado do futebol para a sequência da temporada.

O atacante Pedro Henrique, 30 anos, está no radar do Coxa. O jogador, que foi revelado pelo Grêmio, joga atualmente pelo Kayserispor, lanterna do Campeonato Turco.

O jogador também acumula passagens por Caxias-RS, Rennes, da França, Karabakh, do Azerbaijão, Astana, do Cazaquistão, e PAOK, da Grécia. Pedro Henrique tem vínculo com o clube turco até o final do ano que vem, mas pretende retornar ao futebol brasileiro.

Ao Globoesporte.com, o diretor de futebol do Verdão, Rodrigo Pastana, informou que o clube não irá contratar neste período de paralisação.

