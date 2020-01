Antes da bola rolar para Coritiba x Operário, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, o Coxa fechou a contratação de mais uma peça importante para a temporada de 2020. A informação é da Rádio Banda B.

Trata-se do experiente meio-campo Giovanni Augusto, 30 anos, que disputou o último ano pelo Goiás. O atleta chega com contrato de um ano. Revelado pelo Paysandu, o meia possui passagens por Atlético-MG, Náutico, Grêmio Barueri, Criciúma, ABC, Figueirense e Vasco.

Em seu currículo, Giovanni Augusto possui os campeonatos mineiros de 2010 e 2015, pelo Galo, o Catarinense de 2014, pelo Figueira, o Paulista e o Brasileirão de 2017, pelo Timão.

A melhor temporada do jogador foi em 2016, quando ele disputou 53 jogos pelo Corinthians e chegou a marcar seis gols. No Coxa, Giovanni Augusto chega para suprir a ausência do seu xará Giovanni, que se lesionou e deve desfalcar o Verdão ao longo de 2020.

