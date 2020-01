O Coritiba enfrenta o Rio Branco nessa quinta-feira (23), às 20h, no Couto Pereira, pela segunda rodada do Paranaense 2020. Após vencer na estreia o Cascavel FC, de virada, a equipe coxa-branca pretende aproveitar o segundo jogo em casa para seguir com 100% de aproveitamento.

Para isso, o técnico Eduardo Barroca fará algumas mudanças, respeitando o planejamento de aproveitar esse início de temporada para fazer alguns testes. Neste sentido, a principal novidade é o retorno do goleiro Wilson, respeitando o rodízio estipulado pelo treinador com o Alex Muralha.

Alguns jogadores ainda devem fazer as suas estreias com a camisa coxa-branca. É o caso dos zagueiros Rodolfo Filemon e Caetano. Outras possíveis mudanças são as entradas como titulares de Matheus Sales, Matheus Galdezani, Welissol e Robson.

Transmissão

Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná. A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.

Ingressos

– R$40 e R$20 (meia) – arquibancada Amâncio Moro, Mauá e visitante

– R$80 e R$40 (meia) – cadeira Mauá e Social

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 2ª RODADA

CORITIBA x RIO BRANCO



Coritiba

Wilson; Lucas Ramon, Nathan Silva, Rodolfo Filemon e Caetano; Matheus Sales, Galdezani e Thiago Lopes; Robson, Wellisol e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca



Rio Branco

Dalton; Luis Roberto, Salazar, Renato e Higor; Paulo Henrique, Zezinho, Felipe Santos e Felipe Nunes; Kaio Wilker e Balotelli. Técnico: Tcheco



Local: Estádio Couto Pereira

Horário: 20h

Árbitro: Murilo Ugolini Klein

Assistentes: Wesley Waldir Marmitt e Luis Henrique Campanhoni Amadori

