O Cruzeiro confirmou o empréstimo do atacante Sassá ao Coritiba até dezembro de 2020. Os clubes dividirão os salários do atleta, com o Coxa arcando com a maior parte dos vencimentos. O Alviverde confirmou a chega do atleta.

Na negociação, ficou definido ainda que o Coritiba receberá uma compensação caso Sassá recebe uma proposta para ser vendido pela Raposa. Além disso, o Coxa terá prioridade para igualar uma possível oferta para contar com Sassá em definitivo. Caso isso não ocorra, o Alviverde terá que liberar o atleta em 72 horas.

O atleta de 26 anos tentará recuperar a carreira no Alto da Glória. Após se destacar no Botafogo, o jogador chegou ao Cruzeiro em junho de 2017, tendo feito 81 jogos e 20 gols. No entanto, esteve sempre marcado por polêmicas.

Sob o comando de Eduardo Barroca, Sassá terá a concorrência de Guilherme Parede, Nathan, Igor Jesus, Robson, Wanderley e Welissol por uma vaga no ataque.

