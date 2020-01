Para reduzir o elenco, o Coritiba emprestou cinco jogadores revelados no clube. São eles os zagueiros Romércio e Thalisson Kelven, o volante Julio Rusch, além dos atacantes Igor Paixão e Pablo Thomaz. A intenção do Coxa é dar rodagem aos jovens. Eles ficarão emprestados até o final do ano.

Romércio foi para o Guarani, que disputa o Paulistão e a Série B. Do grupo dos atletas emprestados, o defensor de 22 anos foi quem mais atuou em 2019: 22 partidas.

Julio Rusch, 22, e Igor Paixão, 19, foram cedidos ao Londrina, que disputará a Série C (O LEC busca reverter o rebaixamento com uma medida cautelar no STJD pedindo a punição ao Figueirense). Rusch já havia atuado no Figueirense por empréstimo na última temporada, enquanto Igor Paixão terá sua primeira experiência longe do Alto da Glória. Eles chegam em uma negociação que envolveu o goleiro César, do Tubarão, que chegou por empréstimo ao Alviverde.

Já Thalisson Kelven vai jogar no CRB, que disputa a Série B. Em 2019, o zagueiro de 21 anos teve uma passagem por empréstimo pelo Guarani, mas foi pouco utilizado após sofrer com lesões.

Por último, o centroavante Pablo Thomaz, 20, já foi anunciado pelo Red Bull Brasil. O clube disputa a Série A2 do Paulistão. A prioridade do Coxa é dar mais espaço para Igor Jesus neste momento, outro jovem revelado no clube.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba encontra dificuldades para anunciar nomes de ‘peso’

+ Rafinha desiste de aposentadoria e segue como um dos pilares do Coritiba

+ Coritiba fecha com volante do Corinthians e mira lateral do Ceará