O Coritiba acertou nesta terça-feira (7) com o volante Renê Júnior, 30 anos, que pertence ao Corinthians. O atleta chega ao Alto da Glória por empréstimo até o final da temporada.

O nome do jogador já havia saído em uma lista do elenco alviverde deste ano, que ‘vazou’ no último sábado. Em entrevista coletiva realizada na última segunda-feira, o presidente do Coxa, Samir Namur, afirmou que o vazamento dos relacionados acabou prejudicando a negociação, por outros clubes terem entrado na concorrência.

No entanto, o Timão liberou e Renê Júnior se apresenta ao Verdão nesta quarta-feira. Revelado pelo Madureira-RJ, o volante acumula passagens por Figueirense, Salgueiro, Mogi Mirim, Ponte Preta, Santos, Guangzhou Evergrande, da China, e Bahia.

Renê Júnior foi contratado pelo Corinthians na temporada de 2018. No entanto, por conta das diversas lesões que teve, ele acabou jogando apenas nove vezes nos últimos dois anos.

No Coritiba, o volante terá Matheus Sales e Vitor Carvalho como concorrentes de posição.

Na mira

O Coritiba mira a contratação de outro atleta para brigar pela posição de lateral-esquerdo com William Matheus. Trata-se de João Lucas, 28 anos, que pertence ao Ceará.

No entanto, o Coxa deverá enfrentar a concorrência de Goiás e Cruzeiro pelo atleta. Em 2019, João Lucas fez 45 jogos pelo Vozão e marcou um gol.

