O técnico Jorginho tem apenas uma dúvida para escalar o Coritiba para a partida contra o Fluminense, que acontece nesta segunda-feira (28), às 20h, no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após cumprir suspensão na vitória por 1×0 sobre o Vasco, no último domingo (20), o atacante Igor Jesus retornaria normalmente à equipe. Porém, como ele está com negociações avançadas para o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, o treinador não sabe se terá o atleta à disposição.

Caso Igor Jesus não jogue, Jorginho tem duas opções. A primeira é manter o time que ganhou na rodada passada, com Robson centralizado e Sarrafiore e Giovanni Augusto pelos lados.

Já a segunda é uma eventual volta de Neílton. O atleta não atua desde o início de setembro, no empate em 0x0 com o Botafogo, quando sofrer uma entorse no tornozelo. Ele será reavaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de jogo.

Desta forma, a provável formação do Alviverde deve ter: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Matheus Bueno; Giovanni Augusto, Sarrafiore e Robson.

