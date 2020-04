Neste sábado (25), completa um ano da morte de Dirceu Krüger, maior ídolo da história do Coritiba. O ex-atacante, que trabalhou durante 53 anos no clube, faleceu aos 74 anos por causa de complicações em um quadro de obstrução intestinal.

Como jogador, Krüger foi campeão paranaense com o Coxa em 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975. Além disso, teve diversos cargos dentro do clube, como técnico da equipe principal, da base e auxiliar. A dedicação do ídolo fez com que fosse colocada uma estátua em sua homenagem em 2016 na frente do Couto Pereira.

A pedido da reportagem, o presidente do Coxa, Samir Namur, mandou uma mensagem sobre esse um ano sem Krüguer. O dirigente fez questão de valorizar a importância que o “Flecha Loira” tem na história do clube e de como a sua trajetória serve de inspiração para gerações futuras.

“O Coritiba é um clube com muita história e muitos ídolos. O Krüguer é parte desta trajetória e dos atletas que ficarão para sempre como ícone do esporte brasileiro”, destacou o presidente alviverde.

“Ele viveu o Coritiba de uma maneira intensa, pois, além das quatro linhas, continuou se dedicando ao clube em várias funções. Certamente um personagem ímpar. Que sua dedicação e respeito ao clube sirvam de inspiração às pessoas, aos torcedores a todos que vivem o Coritiba de alguma forma”, completou Namur, em mensagem encaminhada via assessoria de imprensa.

Trajetória

Das muitas histórias que cercam as mais de cinco décadas de Krüguer no Coxa, uma foi recentemente lembrada por aqui. Há 50 anos, o então atacante sofreu uma ruptura das alças intestinais que o deixaram à beira da morte, com direito até a extrema-unção de um padre. O então atleta sobreviveu e retornou como um ídolo ainda maior.

Os números também mostram como a trajetória dele foi grandiosa. Ele disputou 252 jogos pelo Coritiba, com 58 gols marcados. Foi o técnico em diversos momentos, totalizando 185 partidas. Uma carreira que foi registrada aqui em detalhes e que há um ano infelizmente foi encerrada.

