O Coritiba demonstrou interesse na contratação do meia Daniel Bessa, 26 anos, atualmente no Hellas Verona, equipe da primeira divisão da Itália.

Até o momento, houve apenas uma consulta informal do Coxa ao representante do atleta no Brasil, Raphael Bessa, irmão do jogador. Uma proposta não foi formulada. Caso avance, a negociação é complicada. Na Itália, o procurador de Bessa é Federico Pastorelo.

O principal entrave são os altos salários recebidos por Bessa no Velho Continente. Além disso, o jogador também estuda ofertas de equipes paulistas para 2020.

Cria do Coxa

Daniel Bessa iniciou a carreira nas categorias de base do Coritiba, onde era destaque, tendo passado também rapidamente pela base do Athletico antes de se transferir para a Inter de Milão, também da Itália, ainda aos 15 anos.

O habilidoso meia então terminou o processo de formação no gigante italiano, mas nunca chegou a atuar pelo time principal. Soma empréstimos para Vicenza, da Itália, Olhanense, de Portugal, Sparta Rotterdam, da Holanda, além dos italianos Bologna, Como, Genoa e Hellas Verona.

