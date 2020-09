O Coritiba confirmou, nesta terça-feira (29), que está perto de contratar o atacante Ricardo Oliveira. O jogador, de 40 anos está sem clube desde o início do mês, quando rescindiu seu contrato com o Atlético-MG por falta de pagamento de salários. Ele desembarca em Curitiba nesta quarta-feira (30), quando fará todos os exames para assinar o vínculo com o clube.

Em 2020, ele disputou oito partidas – todas antes da parada do futebol, em março – e marcou um único gol. No entanto, os números de temporadas anteriores são positivos. Desde o retorno ao futebol brasileiro, em 2015, foram 108 gols em 250 jogos. Neste período, defendeu Santos e Galo.

Revelado pela Portuguesa, em 2000, despontou pelo time paulista e em 2003 foi para o Santos, em uma rápida passagem, antes de ser negociado para a Europa. Defendeu Valência e Bétis, ambos da Espanha, antes do primeiro retorno ao futebol brasileiro para defender o São Paulo, no qual também jogou em 2010.

Na sequência, jogou por Milan, da Italia, Real Zaragoza, da Espanha, e Al Jazira e Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, até, aos 35 anos, ganhar uma nova oportunidade no Peixe.

