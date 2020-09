O técnico Jorginho pediu desculpas ao torcedor pela goleada sofrida pelo Coritiba para o Fluminense, no fechamento da 12ª rodada do Brasileirão. O treinador também avaliou a atuação após ter uma semana para treinar a equipe.

“É uma derrota que dói muito. Quero pedir desculpas ao torcedor. Nós fizemos de tudo para que o placar mudasse, mas não tem muita explicação. Sofremos o segundo gol no momento que estávamos quase empatando. Não é fácil perder de quatro”, desabafou o técnico.

“Todas as substituições foram para termos mais ofensividade. O Fluminense não criou para que a gente perdesse de quatro. Mas não adianta encontrar culpados. Eu sou o treinador e responsável. Agora é buscar dar a volta por cima”, complementou Jorginho.

O lateral-esquerdo William Matheus deixou o campo inconformado com o placar. “Era um jogo muito importante e não jogamos com a devida importância. Erramos, falhamos muito. Tem muita coisa errada. Vamos agora conversar para corrigir e seguir em frente”, lamentou o jogador.

O Coritiba tem apenas três vitórias em 12 jogos. Com 11 pontos, o clube é o 16º colocado, uma posição acima da zona do rebaixamento, porém com jogos a mais que os adversários de baixo da tabela. Na quarta-feira (30), o lanterna Bahia enfrenta o Botafogo (18º) em jogo atrasado da primeira rodada. Independente do resultado, o Coxa volta para a ZR.

+ Mais do Coxa:

+ Robson perde gol inacreditável e viraliza nas redes sociais

+ Coritiba fecha contratação de meio-campo filho de Bebeto

+ Revelação do Coritiba é convocado para a seleção brasileira

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?