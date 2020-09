De volta à zona de rebaixamento após a derrota para o Atlético-MG, na noite deste domingo (6), o Coritiba tem dois confrontos diretos contra a degola nas próximas rodadas do Brasileirão.

Na quarta-feira (9), o Coxa encara o lanterna Goiás, fora de casa. Depois, no sábado (12), a equipe enfrenta o rival Athletico, que hoje é o 16º colocado – o primeiro time fora da ZR.

Para o técnico Jorginho, sair da ZR – e abrir uma vantagem segura – é questão de tempo. Atualmente, com sete pontos em sete jogos, o Coxa ocupa a 17ª posição na tabela da Série A.

“O segundo tempo [contra o Atlético-MG] me deixa muito esperançoso que essa equipe tem todas as condições para sair da zona de rebaixamento. A gente sabe que não vai ser tão simples assim, não apenas fugir, como se distanciar. Isso vai acontecer naturalmente, mais para o segundo turno. Mas vi que essa equipe tem capacidade, condição”, falou o treinador, que elogiou os reforços pontuais que o clube está trazendo para qualificar o elenco para a completar a tarefa de permanecer na Série A.

O último foi o volante paraguaio Ramón Martínez, que veio por empréstimo, do Galo. “É um jogador que com qualidade. É um atleta que vai nos dar algumas possibilidades. Jogar de primeiro, de segundo volante ou até mesmo como zagueiro. Tem uma capacidade física enorme, mas também tem um nível técnico e uma leitura de jogo, como falei do Hugo [Moura, que veio por empréstimo do Flamengo]. O que a gente precisa trazer é essa mentalidade de time de primeira divisão”, destacou.

