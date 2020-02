Após uma semana conturbada, o Coritiba segue se preparando para enfrentar o Cianorte, nesta sexta-feira (21), às 20h, no Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. O volante Renê Júnior e o meia Ruy ainda são dúvidas para o confronto, enquanto o meia Giovanni Augusto poderá fazer sua estreia com a camisa alviverde.

Renê Júnior sofreu um pisão no pé na derrota por 3×2 para o Cascavel CR, enquanto Ruy sentiu dores musculares na coxa esquerda e precisou ser substituído aos 13 minutos iniciais da derrota por 1×0 para o Manaus, que resultou na eliminação na Copa do Brasil. O jogador segue em tratamento, mas tem apresentado boa evolução. Apesar de ainda precisar ser reavaliado, pode retornar à equipe na próxima rodada.

Caso não reúna condições, Thiago Lopes deve ser a opção de Eduardo Barroca. Já Matheus Galdezani deve ser o substituto de Renê Júnior, se ele também não se recuperar a tempo.

Uma novidade na equipe pode ser a entrada de Giovanni Augusto, atleta que chegou no início deste mês no CT da Graciosa. O jogador de 30 anos ainda não estreou pelo Coxa e vem fazendo intensa preparação para estar em condições físicas ideais.

Ainda que não comece entre os titulares ele pode ser, pela primeira vez, relacionado para uma partida. O meia possui contrato apenas até maio deste ano.

O Coritiba deve ir a campo com Alex Muralha; Patrick Vieira, Sabino, Rhodolfo e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani (Renê Júnior) e Thiago Lopes (Ruy ou Giovanni Augusto); Rafinha, Robson e Sassá.

