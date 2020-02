Rhodolfo disse que passou noites sem dormir após as derrotas. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O zagueiro Rhodolfo afirmou que, por conta das duas últimas derrotas do Coritiba, teve a pior semana de sua vida e que chegou a ficar noites sem dormir. O Coxa amargou a eliminação na Copa do Brasil e o revés para o Cascavel CR pelo Campeonato Paranaense com poucos dias de diferença.

Em entrevista coletiva no CT da Graciosa, na tarde desta quarta-feira (19), o jogador de 33 anos enfatizou a importância de se recuperar no Estadual. “Pra mim é importante vencermos”.

Na última quarta-feira (12), o Alviverde se despediu da Copa do Brasil ao ser derrotado por 1×0 para o Manaus, na Arena Amazônia. Dias depois, no domingo (16), o compromisso foi diante do Cascavel CR, equipe que está fora da área de classificação, e o resultado foi de 3×2 para a equipe do interior.

“A pior semana da minha vida, tivemos dois jogos que fomos ruins. É difícil, mexe com a cabeça do grupo, temos que fazer por merecer para sair dessa”, disparou.

Rhodolfo deixou claro que sabe da pressão que existe por bons resultados daqui para frente, mas aposta na correção dos erros e acredita que o elenco tem capacidade para ir bem no restante da temporada, que inclui o Campeonato Brasileiro.

“Temos consciência de que o torcedor não está feliz, assim como a diretoria e nós mesmos também. Fiquei até sem dormir, mas temos que achar solução, o time tem muita qualidade”, explicou.

Rhodolfo marcou o primeiro gol do Coxa na derrota para o Cascavel CR. Foto: Fábio Conterno/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O defensor, que até o final de 2019 fazia parte do elenco estrelado do Flamengo, comentou que também por conta de sua trajetória profissional, não esperava se despedir tão cedo da Copa do Brasil. Porém, deixou claro seu desejo de erguer a taça regional. No Estadual, o Coxa é o vice-líder com 14 pontos.

“Eu, chegando agora no clube, queria ir mais longe na competição, quero sempre ganhar. Por onde passei conquistei títulos e quero ganhar o Paranaense, para mim é importante vencermos”, finalizou o atleta.

