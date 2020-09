O ídolo Dirceu Krüger foi homenageado pelo Coritiba na nova camisa 3 do clube, que possui faixas verticais com tons de dourado e cobre. A peça pode ser adquirida pelo torcedor do Coxa na loja 1909 e o valor varia de R$ 135,99 e R$ 191,99.

publicidade

O “Flecha Loira”, como era conhecido, além de ter sido atleta do Verdão, também já foi treinador e trabalhou em outras áreas do clube – foram 54 anos dedicados do Coritiba no total. Krüger faleceu em abril do ano passado.

Veja a nova camisa em homenagem a Krüger:

Em 2016, o ex-atleta foi homenageado pelo clube com uma estátua no Couto Pereira.

+ Mais do Coxa:

+ Mozart se despede do Coritiba e acerta com clube da Série B

+ Coritiba possui o pior ataque do Brasileirão: quais os motivos?

+ Ex-presidente do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade vira candidato nas eleições

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?