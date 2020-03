O Coritiba deve ter novidades na equipe titular contra o PSTC, domingo (8), às 16h, no Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, pela 10.ª rodada da primeira fase do Paranaense.



O meia Giovanni Augusto e o atacante Wanderley treinaram como titulares na manhã desta terça-feira (3) e são candidatos iniciar a partida. O primeiro pode ganhar a vaga de Thiago Lopes enquanto Wanderley concorre na linha de frente com Igor Jesus, Welissol e Sassá, que se recupera de dores no joelho e também pode voltar contra o PSTC.



Retorno certo deve ser do meia Rafinha, que volta ao time após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo na última partida, empate com o Toledo.



Tabela: confira a classificação do Campeonato Paranaense 2020

Além disso, o técnico Eduardo Barroca poderá contar com os retornos do lateral-direito Patrick Vieira, do lateral-esquerdo William Matheus e do volante Renê júnior, liberados pelo departamento médico.



Por outro lado, o zagueiro Nathan Ribeiro e os meias Giovanni, Ruy e Gabriel seguem no departamento médico, sendo que o último está em fase avançada de recuperação e já realiza trabalhos de transição.

A volta de Wanderley

Autor dos gols na vitória do Coritiba sobre o Vitória na rodada final da Série B do ano passado, que sacramentou o acesso, Wanderley celebrou a possibilidade de ganhar nova oportunidade no time, agora com Barroca.



“Fiz questão de fazer um contrato de produtividade porque sei do que passei ano passado, mas sei também da minha dedicação e quero dar resultado para poder encher a geladeira”, brincou o atacante, que sofreu com problemas físicos desde que chegou ao Coxa.

