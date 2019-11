O Coritiba anunciou o patrocínio da empresa MarjoSports Live Score, startup de apostas esportivas online. O nome do novo parceiro já estampará as costas da camisa do Coxa e o calção dos atletas, nesta sexta-feira (8), no jogo contra o Figueirense.

O Verdão não revelou o valor do patrocínio, mas afirmou que o contrato é válido até o final de 2020.

“Em um momento decisivo para o Coritiba, quando a torcida coxa-branca tem lotado o estádio, na expectativa pela série A, a MarjoSports chega para somar. É uma via de mão dupla, já que ambos saem beneficiados nesta parceria”, comenta o diretor de Marketing do Coritiba, Rafael Saling.

Além da startup, o clube conta com outros quatro apoiadores: Paraná Banco, Tintas Killing, ProTork e RDP Petróleo.

