Em mais uma ação de marketing, o Coritiba divulgou, nesta terça-feira (16), mais detalhes da nova camisa número um, que será usada na sequência da temporada. Desta vez, o clube aproveitou para promover sua conta na rede social Tik Tok.

Em um curto vídeo, o Coxa mostrou mais detalhes, principalmente da parte da frente do uniforme, que tem um verde mais escuro nas listras centrais junto ao símbolo. Além disso, também contam com detalhes que lembram o calçadão da rua XV, ponto turístico de Curitiba. O Alviverde vem usando o slogan “Vem aí a camisa para declarar o seu amor por Curitiba e pelo Coritiba” para lançar a nova vestimenta.

Outros detalhes que puderam ser vistos no novo vídeo é que os números nas costas continuarão pretos e a gola e as mangas contarão com detalhes em verde também.

Essa é a segunda amostra que o Coritiba faz da nova camisa. Na semana passada, o Coxa enviou um e-mail aos sócios com as primeiras imagens do uniforme. Nos próximos dias, novos teasers devem ser apresentados mais pra frente. Porém, o lançamento oficial deve acontecer somente na metade de julho.

Os sócios que quiserem adquirir, já podem garantir na pré-venda, com o valor de R$ 183,20, que tem um desconto de 20% do preço original (R$ 229,00).

