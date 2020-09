Cabeça no lugar

Um jogo controlado, com a vantagem no placar, quase se tornou um pesadelo para o Coritiba. Aos 47 minutos do primeiro tempo, após sofrer um gol de pênalti, que descontou o placar para o Goiás, o zagueiro Rodolfo Filemon agrediu Rafael Moura, sem bola, e levou cartão vermelho direto.

A expulsão infantil fez mudar o cenário do jogo para o segundo tempo. O Esmeraldino partiu para cima e conseguiu virar o duelo, com dois gols em menos de um minuto de diferença. A salvação coxa-branca veio no último lance, em um pênalti cometido por Rafael Vaz e convertido por Sabino.

A terceira expulsão no Brasileirão acende um alerta no time, segundo o técnico Jorginho.

“Isso é uma coisa que me incomoda. Antes de eu chegar já tiveram duas expulsões (Renê Júnior, contra o Flamengo, e Yan Sasse, contra Corinthians). É algo que temos que dar muita atenção. A gente precisa ter equilíbrio emocional. Tem horas que você precisa engolir sapo. Foi muito clara a falta de Rafael Moura e ele nem cartão levou. O Filemon foi infantil. Ele sabe que errou e isso não pode acontecer mais”, afirmou o treinador.

Na próxima rodada, o Coxa encara o Athletico, na Arena da Baixada. Os rivais estão empatados com oito pontos na tabela de classificação da Série A.

