O Coritiba decidiu afastar o atacante Sassá do elenco, neste domingo, após o jogador aparecer em uma festa em plena pandemia de coronavírus. As fotos e vídeos do atleta viralizaram nas redes sociais e o clube apura o caso.

Em entrevista à Rádio Banda B, o diretor de futebol do Coxa, Paulo Pelaipe, destacou que o atacante pode até não jogar mais pelo clube. “A decisão de afastar o Sassá é em respeito aos demais profissionais do clube. Claro, se confirmado o caso, ele não veste mais a camisa do Coritiba”, disse o dirigente.

“Se as fotos forem verdadeiras, se forem de ontem à noite, ele não joga mais no Coritiba enquanto eu for diretor de futebol”, completou Pelaipe.

Sassá veio de empréstimo do Cruzeiro, disputou 18 partidas e marcou quatro gols. Na derrota para o Athletico, por 1 a 0, na tarde do último sábado, o centroavante foi titular da equipe alviverde.

Qual será a essência preferida dele? Love 66? kkkkkk pic.twitter.com/O9YWzsvE41 — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) September 13, 2020

