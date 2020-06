Apesar de o futebol brasileiro estar paralisado, sem uma previsão de voltar a acontecer, o Coritiba trabalha internamente com um crescimento no número de sócios. Depois de iniciar maio com 25 mil associados em dia, o Coxa agora projeta chegar a 30 mil até o final de julho.

“Sabemos da importância do torcedor neste momento, pois o Coritiba conta hoje com uma boa fatia de sócios que já pagaram a anuidade e isso ajuda demais. Temos realizado diversas ações para aproximar os associados e nossa intenção é de chegar em julho com 30 mil sócios e encerrar o ano com 40 mil”, disse o diretor de marketing do Alviverde, Rafael Saling, em entrevista à rádio Banda B.

Para atrair os torcedores, o Coritiba vem elaborando campanhas de benefícios. A primeira foi o desconto na loja oficial do clube. Na última terça-feira (2), o clube divulgou que fará placas especiais no Couto Pereira.

Agora, os sócios sairão na frente com o lançamento do novo uniforme. Ainda não há uma data definida para a divulgação da camisa que será usada no restante de 2020, mas os associados terão exclusividade para comprar primeiro.

“Temos também um benefício para os sócios, na questão da pré-venda das novas camisas do Coritiba. Mas, como outras operações, isso também foi impactado na pandemia, já que a produção da 1909 se encontra no Nordeste”, completou Saling.

