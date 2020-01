As últimas temporadas não foram das melhores para o volante Renê Júnior, novo reforço do Coritiba para a temporada 2020. O atleta sofreu com diversas lesões e atuou pouco. Agora no Verdão, o jogador prometeu muita dedicação e entrega para voltar a brilhar e conquistar a torcida do Coxa.



“É normal o pessoal desacreditar, não é a primeira vez que acontece na minha carreira. Não preciso falar do meu histórico, o que passei. Vocês vão ver dentro de campo, com dedicação e entrega no dia a dia. Assim vou trazer a torcida para o meu lado”, declarou em sua apresentação na terça-feira (14), no Couto Pereira.



O atleta de 30 anos se transferiu para o Corinthians após boa temporada no Bahia, em 2017, emprestado pela Ponte Preta, mas sofreu com lesões no Parque São Jorge. Ele passou por dois procedimentos cirúrgicos e ficou 446 dias sem jogar.

continua depois da publicidade

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV



Renê Júnior voltou em uma partida contra o Athletico em outubro, após ficar desde julho de 2018 fora dos gramados. Ao todo, com a camisa corintiana, foram apenas nove jogos e um gol marcado.



“Fiquei cinco meses sem lesão e incômodo, não estava jogando por opção do treinador. Estou evoluindo na pré-temporada e minha parte física está bem, 100%. Eu vim para buscar meu espaço e jogar, independente da posição no meio-campo. O setor está com qualidade”, explicou.



O meio-campista terá concorrência de quatro jogadores em sua posição: Nathan Silva, Matheus Galdezani, Matheus Sales e Vitor Carvalho. O volante espera que o trabalho do técnico Eduardo Barroca, com filosofia de ter a bola e jogar ofensivamente, o coloque entre os titulares.



“O grupo é bom, jovem e com alguns experientes. Pra mim é interessante (o modelo de jogo), eu gosto de ter a bola nos pés. Independente da forma, temos que comprar as ideias dele, correr na mesma direção e vamos ter um grande êxito lá na frente”, finalizou.

Veja trecho da entrevista de Renê Júnior:

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba fecha novo patrocinador máster para 2020

+ Saiba como assistir aos jogos do Campeonato Paranaense

+ Barroca começa o ano com “problema” na meta do Coxa