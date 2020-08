O Coritiba estreou com derrota no Brasileirão 2020. Neste sábado (8), 979 dias depois de jogar a elite do futebol nacional pela última vez, o time foi derrotado em casa, no Couto Pereira, pelo Internacional. O atacante Paolo Guerrero marcou no segundo tempo e definiu o placar em 1 a 0 para os visitantes.

O revés na primeira rodada coloca a equipe de Eduardo Barroca temporariamente na vice-lanterna da Série A. O Fortaleza, que perdeu para o Athletico, leva a pior no saldo de gols.

O próximo adversário do Alviverde é na quarta-feira (12), às 20h39, contra o Bahia, fora de casa.

O jogo

O Coxa começou o jogou com três mudanças em relação à derrota para o Athletico, na final do Paranaense. Por opção técnica, goleiro Alex Muralha deu lugar a Wilson. O zagueiro Rhodolfo, poupado, foi substituído por Rodolfo Filemon, enquanto o meia Ruy ocupou a vaga do titular Rafinha, fora de combate por quatro meses.

Apesar das mudanças, o time começou pressionando. Mas foi do Colorado a primeira chance da partida. Aos 14’, Saravia bateu forte e Wilson espalmou.

A primeira oportunidade alviverde veio em uma falha do goleiro Marcelo Lomba. Aos 26’, Patrick Vieira cobrou falta rasante na área e o arqueiro quase engoliu um frango.

Dois minutos depois, Wilson apareceu de novo, após erro da defesa na saída de bola. Moisés bateu cruzado e o camisa 84 mandou para escanteio.

Matheus Galdezani ainda criou, aos 38’, a melhor chance da etapa inicial. O volante arriscou de muito longe e acertou o travessão colorado.

Inofensivo no segundo tempo, o Coxa se salvou de tomar o primeiro gol logo aos 16’. A bola sobrou na área para William Pottker, mas Wilson defendeu à queima-roupa.

O gol do Inter veio a partir da entrada do ex-coxa-branca Thiago Galhardo. Aos 27’, o meia tocou para Guerrero bater forte para balançar a rede.

Mesmo atrás no marcador, o Coxa não conseguiu agredir o Colorado. As cinco substituições realizadas por Barroca ao longo do duelo não conseguiram alterar o panorama no Couto. Os gaúchos também não fizeram grande partida, mas voltam para Porto Alegre com três pontos na bagagem.

Ficha Técnica

BRASILEIRÃO

1ª Rodada

08/08/2020

CORITIBA 0 X 1 INTERNACIONAL

Coritiba: Wilson; Patrick Vieira, Rodolfo Filemon, Sabino e Willian Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani (Matheus Bueno), Ruy (Renê Jr.) e Gabriel (Wanderley); Robson (Welissol) e Igor Jesus (Sassá). Técnico: Eduardo Barroca.

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Cuesta, Bruno Fuchs e Moisés; Rodrigo Lindoso, Bruno Praxedes (Thiago Galhardo) e Patrick (D’Alessandro); Marcos Guilherme (Boschilia), William Pottker e Paolo Guerrero (Zé Gabriel). Técnico: Eduardo Coudet

Local: Couto Pereira.

Gols: Paolo Guerrero, aos 27/2º.

Amarelos: Rodolfo Filemon, Sassá e Welissol (CFC) e Bruno Fuchs, Bruno Praxedes, Cuesta e Saravia (INT).

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ).

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ).

