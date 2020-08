O Coritiba não estreou bem no seu retorno à Série A. Jogando em casa, o Coxa levou pouco perigo e foi derrotado por 1×0 pelo Internacional. O técnico Eduardo Barroca lamentou os desfalques, mas afirmou acreditar na evolução da equipe nas próximas partidas.

“Temos muitos jogadores fora de combate. Perdemos alguns no último jogo [Atletiba], importantes como Rhodolfo, Rafinha e Thiago Lopes. Ainda temos outros fora como Giovanni Augusto, Giovani e Nathan Ribeiro. O Brasileiro deste ano é um campeonato atípico”, disse.

A única chance real de gol da equipe foi um chute de longa distância de Galdezani ainda na primeira etapa. A queda de rendimento de um tempo para outro foi apontada pelo comandante, que mencionou o crescimento do adversário após as substituições. A assistência do gol de Guerrero foi dada por Thiago Galhardo, que tinha acabado de entrar na partida.

“No segundo tempo realmente não conseguimos manter o nível contra um adversário difícil. Num momento de desequilíbrio a troca do Internacional fez diferença e eles acabaram vencendo. Eles têm um elenco de alto nível, inclusive no banco, o que foi determinante para não conseguirmos reverter o resultado”, afirmou o técnico.

Por fim, Barroca explicou a opção por Wilson na vaga de Muralha. “Temos dois goleiros de alto nível. Hoje optei pelo Wilson que tem uma saída de bola diferente, joga bem com os pés e também está identificado com a nossa forma de jogar. O Muralha é um grande goleiro e vamos precisar de todos”, finalizou.

Na próxima quarta-feira (12), o Coritiba enfrenta o Bahia, fora de casa, às 20h30, pela segunda rodada.

