Depois de estrear com uma derrota por 1×0 para o Internacional, o Coritiba busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro fora de casa, diante do Bahia, nesta quarta-feira (12), às 20h30, no Pituaçu, pela segunda rodada da competição.

publicidade

Pela frente nessa missão, um adversário que também não vem em seu melhor momento. O tricolor baiano conquistou o campeonato estadual no último sábado diante do Atlético-BA nos pênaltis e na semana passada ficou com o vice-campeonato da Copa do Nordeste, sendo derrotado pelo Ceará.

Mesmo assim, o técnico Eduardo Barroca não prevê um duelo mais fácil por conta disso e enalteceu as qualidades da equipe comandada por Roger Machado.

“Vai ser um jogo difícil. O Bahia acabou de ser campeão baiano, fez um grande Brasileiro no ano passado. A gente espera recuperar nossos jogadores, fazer os ajustes necessários para vencer”, disse o treinador, em entrevista à TV Coxa.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

publicidade

Os ajustes citados pelo comandante alviverde devem acontecer nos três setores. Na defesa, o lateral-direito Patrick Vieira, poupado, dará lugar a Natanael. No meio, Ruy deve ser substituído por Renê Júnior, o que aumentará o poder de marcação, que deu espaços contra o Inter. Por fim, no ataque, Wellisol ganha uma nova oportunidade na posição de Gabriel, também poupado.

Transmissão

A partida terá transmissão na TNT e também pelo Premiere. A Tribuna acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2ª Rodada

BAHIA x CORITIBA

Bahia

Douglas Friefrich; Nino Paraíba (João Pedro), Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore (Ronaldo), Flávio e Rodriguinho; Élber, Rossi e Fernandão.

Técnico: Roger Machado

Coritiba

Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Renê Júnior e Matheus Galdezani; Wellissol, Robson e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca

Local: Estádio Pituaçu (Salvador-BA)

Horário: 20h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba retoma conversas com Wellington Nem, que já se despediu do Shakthar

+ Justiça mais uma vez nega Ato Trabalhista para o Coritiba

+ Coritiba confirma chegada de reforço pra lateral-direita

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?