O Coritiba irá disponibilizar o alojamento do Couto Pereira para as categorias de base, o espaço Dirceu Krüger, para funcionários do Hospital das Clínicas (HC) que não podem ir para casa por causa da pandemia do coronavírus. A informação foi divulgada nessa terça-feira (31) pelo Globoesporte.com e confirmada pela Tribuna do Paraná.

publicidade

O interesse surgiu da Associação de Amigos do Hospital das Clínicas por causa da proximidade do hospital com o estádio e o fato do alojamento estar vazio. No sábado (28), em entrevista ao site oficial do clube, o presidente Samir Namur já tinha falado sobre essa possibilidade.

Para que a parceria ocorra, no entanto, é necessário agora acertar diversos detalhes de prevenção, incluindo a rota dos profissionais até o alojamento até a utilização do estacionamento. Cerca de 80 funcionários do HC ligados diretamente ao atendimento de suspeitos de infectados com o coronavírus já teriam mostrado interesse em utilizar as instalações.

+ Cristian Toledo: Como encaixar o novo calendário brasileiro?

Sem futebol há mais de duas semanas, tanto Coritiba, como Athletico e Paraná já ofereceram as suas instalações e seus estádios para ajudar no que for preciso no combate ao Covid-19. Em outros estados diversos locais de jogos serão utilizados como hospitais improvisados. Poe enquanto o governo do estado e a prefeitura de Curitiba avaliam que não será necessário fazer o mesmo no Paraná.

+ Mais do Coxa:

+ Em “home office”, Barroca explica como vem treinando os jogadores do Coritiba à distância

+ Coritiba e Athletico gastam, juntos, 6% do valor total de salários da Série A

+ Coritiba já perdeu patrocinador por conta da parada e prevê mais prejuízo