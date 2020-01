A negociação envolvendo o Grêmio e o Santos pelo goleiro Vanderlei, do time paulista, vai ajudar o Coritiba nesse início de temporada. O clube tem 40% dos direitos econômicos do jogador e aguarda o desfecho da transação.



O Tricolor gaúcho deve desembolsar R$ 3 milhões pelo goleiro de 35 anos. Ele viaja nesta semana a Porto Alegre para concluir sua transferência. “Procede (a informação). Somos parte em qualquer transferência. Liguei para o Peres (presidente santista) de tarde e ele foi muito claro que, sempre que procurado, fez referência ao Coxa para acertar primeiro e depois com o Santos”, declarou o presidente Samir Namur ao BandSports.



A diretoria alviverde, contudo, ainda não definiu se pegará a quantia que lhe é devida em valor, empréstimo de atletas do Grêmio ou em ambos. A direção tentou contratar o atacante André, mas a negociação não avançou.



“Aceitaríamos receber em parte por um jogador que temos interesse”, admitiu o mandatário alviverde. Ao todo, Vanderlei atuou em 301 jogos pelo Coritiba, com cinco títulos estaduais (2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 e dois campeonatos brasileiros da Série B (2007 e 2010).

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba encaminha a venda de Yan Couto ao Barcelona

+ Ex-Corinthians, volante busca dar a volta por cima no Coritiba

+ Giovanni e Nathan Ribeiro sofrem contusão e desfalcam o Coxa