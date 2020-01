O Coritiba encaminhou a permanência do goleiro Alex Muralha para 2020. A diretoria alviverde está em conversas finais com o Flamengo para acertar a renovação. A informação foi dada pelo GloboEsporte.com e confirmada pela Tribuna do Paraná.

Muralha tem contrato com o time carioca até o final deste ano, mas aumentará o vínculo por mais uma temporada para ser emprestado novamente. Coxa e Fla ainda discutem a divisão do salário do atleta. A cúpula rubro-negra, inicialmente, queria que o clube paranaense arcasse com tudo, mas cedeu e pode até dividir meio a meio.

O provável acerto passa também pela vontade do goleiro, que deixou claro que gostaria de permanecer no time do Alto da Glória. Muralha terminou o ano de 2019 com o acesso à Série A como capitão, além de ter desbancado o ídolo Wilson, que virou reserva e pediu para ser emprestado ao Atlético-MG, mas retorna neste ano.

Com a camisa coxa branca, o goleiro fez 28 jogos na Série B e mais sete no Estadual. Em 35 jogos, foram 19 vitórias, 11 empates e apenas cinco derrotas, com 26 gols sofridos – uma média de 0,74 por partida.

