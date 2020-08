Vale a taça! Coritiba e Athletico se enfrentam nesta quarta-feira (05), às 20h, no Couto Pereira, na finalíssima do Campeonato Paranaense 2020. É a 19.ª vez que o Atletiba decide o Estadual. Considerando as finais entre os rivais, a conta está empatada: cada lado ficou com nove títulos. Também será a primeira decisão do Paranaense realizada a portões fechados, sem torcida. A restrição acontece em prevenção ao coronavírus.

Atual bicampeão, o Furacão joga pelo empate para levar o tricampeonato, após vencer o jogo de idas por 1 a 0, na Arena da Baixada. Já o Coxa precisa de dois gols de vantagem para levantar a taça, após três anos desde a última conquista, em 2017. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Dúvidas e mistério

Do lado Alviverde, a tendência é que o técnico Eduardo Barroca repita a escalação. O lateral-direito Patrick Vieira e o volante Matheus Galdezani saíram no segundo tempo do primeiro confronto, mas devem reunir condições após os exames de avaliação não constatarem lesões graves. Porém, o clube faz mistério sobre os relacionados.

Já o Athletico pode entrar em campo com novidades, sendo duas improvisações. O atacante Guilherme Bissoli sofreu um edema na coxa e foi substituído no intervalo. Caso seja vetado, o técnico Dorival Júnior tem algumas opções no elenco. A primeira é escalar Vitinho entre os titulares e avançar Carlos Eduardo como centroavante, como fez na primeira partida.

Outra possível alteração é no lado do campo. Adriano, que cumpriu suspensão, pode retornar ao time e aparecer na lateral-direita no lugar de Jonathan.

Transmissão

A final do Campeonato paranaense entre Coritiba e Athletico será transmitida com exclusividade pelo DAZN. A Gazeta do Povo acompanha a partida em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

FINAL – Jogo de volta

05/08/2020 (Quarta-feira)

CORITIBA X ATHLETICO

Coritiba

Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Gabriel e Matheus Galdezani; Rafinha, Igor Jesus e Robson.Técnico: Eduardo Barroca.

Athletico

Santos; Adriano (Jonathan), Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão, Carlos Eduardo e Bissoli (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.

Horário: 20h, no Couto Pereira.

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Bruno Boschilia e Sidmar Dos Santos Meurer

