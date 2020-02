As fortes chuvas de São Paulo e os alagamentos na cidade atrapalharam a programação do Corinthians. O clube anunciou nesta segunda-feira, 10, que cancelou a atividade do dia, que estava programada para a parte da tarde. O time do técnico Tiago Nunes retoma as atividades apenas na terça-feira (11) à tarde, quando a equipe faz o último e único treino voltado ao compromisso de quarta-feira, contra o Guaraní, pela Copa Libertadores.

O clube decidiu cancelar o treino após a capital paulista amanhecer com o trânsito parado e com diversos pontos de enchente. O time se reapresentaria pela manhã após ter perdido por 1 a 0 para a Inter de Limeira, domingo, pelo Campeonato Paulista. O técnico Tiago Nunes poupou alguns dos principais jogadores, até para preservar o elenco do desgaste e concentrar o foco na decisão de Quarta-feira.

Pressão

Pela segunda etapa da fase prévia da Copa Libertadores, o Corinthians precisa vencer o clube paraguaio por dois gols de diferença para avançar. A pressão no clube é grande, pois a disputa do torneio é a prioridade da temporada. O time alvinegro já amargou no passado uma eliminação nesta etapa da competição, quando em 2011 foi superado pelo Tolima, da Colômbia.

Com a expectativa de a cidade estar com menos problemas, o Corinthians voltará aos treinos na tarde de terça, na arena. O jogo na quarta-feira está marcado para começar às 21h30.