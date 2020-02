O Caxias se consagrou campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho ao derrotar o Grêmio pelo placar de 1 a 0, neste sábado, em casa, no Estádio Centenário. O único gol do duelo foi marcado por Diogo Oliveira.

Com o resultado, o Caxias já garantiu sua vaga para a decisão do Estadual e poderá ser campeão de forma direta caso conquiste o segundo turno. Esta é a segunda vez que a equipe grená bate o Grêmio nesta edição do Gaúcho. Na fase inicial, triunfou por 2 a 0.

O Caxias montou uma equipe posicionada de maneira defensiva para encarar o Grêmio, que também não facilitou. Renato Gaúcho escalou três volantes. Os esquemas fizeram com que a partida fosse truncada e com poucas finalizações.

Com a bola já rolando, uma aglomeração do lado de fora do Centenário chamou a atenção. Muitos gremistas estavam tentando entrar no estádio. Alguns chegaram a perder boa parte da etapa inicial. No intervalo, houve ainda um princípio de briga entre membros da própria torcida visitante. A polícia teve de intervir.

O JOGO – O primeiro tempo foi de pouca criatividade. Os times correram, lutaram, mas pouco ameaçaram na frente. A melhor chance da equipe gremista foi em tentativa de Diego Souza. O meia-atacante foi lançado em velocidade, invadiu a área e chutou para grande defesa de Marcelo Pitol.

Bem marcado, Everton chamou o jogo para si, mas não teve espaço para criar. O atacante foi “caçado” durante todo o primeiro tempo. A tensão estava forte. Em vários momentos, os jogadores discutiram entre si, ainda que sem maiores problemas.

Pelo lado do Caxias, uma única chance, logo no início. Em cobrança fechada de Ivan, a bola caiu na rede pelo lado de fora, assustando Vanderlei. O equilíbrio traduziu bem o resultado por 0 a 0 nos 45 minutos iniciais.

Os times melhoraram na criação no segundo tempo. Logo de cara, o Grêmio viu Alisson obrigar Pitol fazer grande defesa. Aos poucos, no entanto, o Caxias entrou no embalo de sua torcida e começou a jogar o rival para o campo da defesa. Aos 33 minutos, Vanderlei fez um milagre na tentativa de Bruninho.

No lance seguinte, não teve jeito. Após cobrança de escanteio, Diogo Oliveira ficou com a bola dentro da área e chutou no fundo das redes. Ele contou com um desvio para superar o goleiro Vanderlei e fazer 1 a 0.

Após o gol, o Grêmio tentou um abafa para cima do Caxias, que se defendeu como pôde e conseguiu segurar o grande favorito para se tornar campeão do primeiro turno.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Juventude, às 19 horas, em casa, pela primeira rodada do segundo turno. No mesmo dia, às 16h, o Caxias recebe o Internacional, no Centenário.