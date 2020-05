A Secretaria de Saúde do Paraná recebeu recentemente um pedido da Federação Paranaense de Futebol (FPF) para que fosse avaliada a possibilidade de retorno do futebol profissional no estado sem a presença de público. Segundo o secretário Beto Preto, ainda não há uma decisão definitiva sobre o assunto.

“Estamos fazendo avaliações, como a possibilidade de testes rápidos antes de cada jogo para podermos articular o restante do campeonato [estadual]. Porém, há a possibilidade de um teste dar negativo, o jogador estar sem sintomas e acabar contaminando os outros atletas”, lembrou, em entrevista para a Rádio Transamérica.

O secretário ainda garantiu que neste momento não há nenhuma posição oficial sobre como e quando poderá ser feito o retorno, mas que o pedido da FPF está sendo avaliado e merecerá uma resposta oficial em breve.

“Existe a questão do contato físico, estamos analisando do ponto de vista epidemiológico. Não temos uma decisão ainda, vamos nos pronunciar nos próximos dias”, prometeu Beto Preto.

O secretário ainda confirmou que houve uma consulta do Coritiba para o retorno aos treinos, mas que ainda é muito cedo também para essa liberação.

“Como liberar treinamentos se você tiver uma pessoa adoecida entre todos os atletas, mas sem nenhum sintoma? É possível que exista o contagio para outros atletas”, alerta.

