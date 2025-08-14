Campeonato de padel será em cenário inédito no Paraná

Pela primeira vez no Brasil, um outlet recebe uma quadra oficial de padel aberta ao público. O espaço, instalado na entrada principal do City Center Outlet Premium, em Campo Largo (PR), virou ponto de encontro de curiosos e praticantes da modalidade e, entre os dias 15 e 17 de agosto, será palco da 4ª Etapa do Paraná Open de Padel, o maior torneio estadual de 2025, com 300 jogadores distribuídos em 25 categorias.

Nascido no México e derivado do tênis, o padel cresce ano a ano no estado. A disputa no outlet é fruto de parceria com a Federação de Padel do Paraná e contará com atletas profissionais e premiação entre R$ 11 mil e R$ 15 mil. “Teremos participantes de todas as idades, das categorias infantis até a sênior, a partir dos 55 anos. Será o encerramento e o ponto alto do nosso calendário”, afirma o presidente da Federação, Vagner Bernardes.

Além das partidas do torneio, o espaço segue funcionando como área de experimentação. Desde 16 de julho, visitantes têm acesso gratuito a raquetes e bolas, com orientação de professores em horários específicos, em clínicas que apresentam as regras e técnicas da modalidade.

Segundo Leonardo Ferrari, professor e proprietário da academia CL Padel, a interação com o público do outlet aproximou o esporte de quem nunca o havia praticado. “Recebemos visitantes de várias cidades do interior, como Maringá e Guarapuava, que conheciam tênis ou beach tênis, mas nunca haviam jogado padel. Muitos se inscreveram no campeonato depois dessa experiência”, conta.

O incentivo ao esporte já faz parte do DNA do City Center Outlet Premium, que mantém eventos e estruturas para corrida, pickleball, basquete 3×3 e chute a gol. “Estamos cercados pela natureza e atraímos um público que valoriza qualidade de vida. A quadra de padel reforça essa vocação e nos conecta com novas comunidades esportivas”, afirma a gerente de marketing do empreendimento, Fernanda Hickson.

Aberto a todos

O padel é jogado em duplas, com paredes ao redor da quadra que permitem jogadas estratégicas e dinâmicas. A curva de aprendizado é rápida — em até seis meses de treino, já é possível disputar torneios. “Estudos mostram que esportes de raquete favorecem a longevidade, por combinarem raciocínio rápido e movimentação intensa. É um exercício completo para corpo e mente”, acrescenta Bernardes.