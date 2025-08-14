Novo Hospital São José dos Pinhais já tem data para ser entregue

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com 16% das obras concluídas, o novo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais (HMMSJP) tem entrega prevista para maio de 2028. O prazo atual representa uma antecipação de 120 dias em relação ao cronograma inicial. O projeto prevê capacidade para cerca de 11.470 atendimentos mensais, mais de 76 mil exames e diagnósticos e mil cirurgias por mês. Serão ofertadas consultas em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ortopedia, Neurocirurgia, Obstetrícia e Pediatria.

Já a maternidade contará com 60 leitos, Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) para recém-nascidos e bebês prematuros, centro obstétrico e banco de leite ampliado. Veja, abaixo, como está a construção dos pavilhões:

O investimento total é de R$ 169 milhões, sendo R$ 60 milhões do Governo do Estado e R$ 109 milhões do município. A construção ocupa uma área de 22 mil metros quadrados e está localizada entre a Avenida Rui Barbosa e a rua Tenente Djalma Dutra, no bairro Santo Antônio.

Andamento das obras

A fundação já foi concluída e a estrutura atingiu 51% de execução. Atualmente, seguem os trabalhos de alvenaria, infraestrutura elétrica, hidrossanitária e climatização. O prazo total de construção é de 48 meses. Na primeira fase, foram concluídos os serviços de terraplenagem no terreno.

