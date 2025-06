Bayern x Boca Juniors na Copa do Mundo de Clubes: onde assistir ao vivo e horário

Bayern de Munique enfrenta o Boca Juniors nesta sexta-feira (20 de junho), às 22h, pelo Grupo C da Copa do Mundo de Clubes 2025, no Hard Rock Stadium, em Miami. O confronto coloca frente a frente dois dos maiores clubes de seus continentes, com histórias ricas no futebol mundial.

O Bayern de Munique garantiu sua vaga no torneio pelo ranking da UEFA, enquanto o Boca Juniors se classificou pelo ranking da Conmebol. O confronto tem chance de ser um grande jogo, colocando frente a frente o poderio ofensivo alemão contra a tradicional garra argentina.

Onde assistir Bayern x Boca Juniors?

Os torcedores poderão assistir Bayern x Boca Juniors ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). O técnico Vincent Kompany deve manter a base do time que goleou na estreia, apostando no faro de gol de Harry Kane.

Palpites: como chegam as equipes

O time alemão chega embalado após aplicar a maior goleada da competição na estreia: 10 a 0 contra o Auckland City. Com 100% de aproveitamento, o Bayern lidera o grupo e busca confirmar a classificação antecipada para a próxima fase.

Por outro lado, os argentinos estão pressionados após o empate por 2 a 2 contra o Benfica, em jogo marcado por expulsões dos dois lados. O Boca ocupa a terceira posição do grupo, fora da zona de classificação, e precisa desesperadamente da vitória para seguir com chances reais de avançar.

Prováveis escalações:

Bayern de Munique

Neuer; Boey, Tah, Stanisic e Guerreiro; Kimmich, Pavlovic, Olise, Müller e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Boca Juniors

Marche; Advincula, Battaglia, Costa (Di Lollo) e Blanco; Belmonte, Alarcón e Carlos Palacios; Zenón, Merentiel e Velasco. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Arbitragem

Árbitro : Alireza Faghani (AUS)

: Alireza Faghani (AUS) Assistente 1 : Anton Shchetinin (AUS)

: Anton Shchetinin (AUS) Assistente 2 : Ashley Beecham (AUS)

: Ashley Beecham (AUS) Quarto árbitro: Tori Penso (EUA)

Tori Penso (EUA) VAR: Tatiana Guzman (HON)

Ficha completa

Bayern x Boca Juniors: Competição: Mundial de Clubes Rodada: 2ª, fase de grupos Data: 20/06 (sexta-feira) Horário: 22h (horário de Brasília) ​Local: Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida (Estados Unidos) Onde assistir: Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)