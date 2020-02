Não foi fácil, mas o Bayern de Munique derrotou o lanterna Paderborn, nesta sexta-feira, por 3 a 2, na Allianz Arena. Com o resultado, a equipe do atacante Lewandowski, autor de dois gols, garantiu a liderança do Campeonato Alemão, agora com 49 pontos, contra 45 do RB Leipzig, que joga neste sábado contra o Schalke 04, em Gelsenkirschen.

Desde o início, o Bayern atuou com uma forte marcação na saída de bola do adversário, que soube usar os lançamentos longas para obter contra-ataques perigosos, que forçaram o goleiro Neuer a usar de seu talento com os pés para atuar como líbero.

Apesar do domínio de bola, o Bayern pouco produziu. A melhor opção foi o lateral-direito espanhol Odriozola, que, logo aos oito minutos, cruzou para Lewandowski cabecear com perigo.

Mesmo de forma atabalhoada, mas de tanto tentar, o Bayern conseguiu abrir o placar. E o gol veio com ajuda do centroavante Proger, do Paderborn, que deu um chapéu perto de sua área, mas perdeu a bola. Gnabry bateu mascado e fez 1 a 0.

Quando parecia que a vantagem do Bayern seria aumentada com facilidade, os erros de sua defesa permitiram a igualdade do Paderborn antes do intervalo. Lançado na direita, aos 44 minutos, Srbeny ganhou na dividida de Neuer e não se afobou com a presença de três zagueiros: 1 a 1.

O segundo tempo começou com o Bayern mantendo a mesma postura de ataque. O problema é que seu setor defensivo se mostrou ainda mais frágil, principalmente pelas laterais. Desta forma, as duas equipes tinham chances de fazer o segundo gol.

Em mais uma saída de bola errada do Paderborn, aos 25 minutos, Lewandowski ratificou sua condição de decisivo: 2 a 1. Mas o time, que venceu apenas quatro dos 23 jogos disputados na temporada, não se entregou.

Após novo lançamento, desta vez pelo lado esquerdo, Srbeny invadiu a área, bateu forte e cruzado. Neuer espalmou e Michel empurrou para as redes: 2 a 2, aos 30 minutos.

O nervosismo tomou conta dos dois times. O Bayern pela possibilidade de perder pontos importantes para o último colocado e o Paderborn pela oportunidade de sair da zona de rebaixamento, ao atuar na casa do líder do campeonato.

Quando tudo levava para o empate, Gnabry escapou pela esquerda e cruzou para o oportunismo de Lewandowski. Terceiro gol do Bayern, o 25.º do atacante polonês (artilheiro da Bundesliga), a 15.ª vitória e a garantia da liderança a 11 rodadas do final do campeonato.